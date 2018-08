Deel dit artikel:













Traumaheli Eelde boven Friesland beschenen met laserpen De traumahelikopter (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

De traumahelikopter die is gestationeerd op Groningen Airport Eelde is in de nacht van dinsdag op woensdag in de buurt van het Friese Houtigehage beschenen door een laserpen.

Dat meldt RTV Drenthe. Dat gebeurde toen de helikopter vanuit Oudega op de terugweg naar het vliegveld was.

Incident gemeld De piloot heeft het incident gemeld bij de luchtverkeersleiding van vliegveld Eelde. Die gaat de melding doorgeven aan de Inspectie Leefomgeving en Transport. Niet voor het eerst Het is niet de eerste keer dat de traumahelikopter met een laserpen is beschenen.

