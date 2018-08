Rondje Groningen: timmerend de week door

Op het verhaal '35 studenten willen wel tussen psychiatrisch patiënten wonen' op dinsdag, is dit toch wel de leukste reactie. Dat - en meer - in Rondje Groningen.

1) De Leeuw in goed gezelschap

Voormalig FC Groningen-speler Michael de Leeuw verkeerde dinsdagavond in goed gezelschap. Zijn teamgenoot bij Chicago Fire, Bastian Schweinsteiger, nam afscheid van het Bayern-publiek. De ene helft speelde hij voor de Amerikanen, de andere voor zijn Duitse oud-team. Arjen Robben scoorde namens Bayern.



2) Kemkers doet weer rondje TopsportZorgcentrum

Hij mag dan vertrekken bij FC Groningen; sportman Kemkers blijft wel tot het TopsportZorgcentrum is gebouwd. In deze aflevering krijg je een kijkje in de keuk... kleedkamers.

3) Nog maar eens een studentententengrap

Dat ie nog niet eerder gemaakt is hè?

4) Leukste Facebookreactie van de dag

Op het verhaal '35 studenten willen wel tussen psychiatrisch patiënten wonen' op dinsdag, is dit toch wel de leukste reactie.

5) Timmerend de week door

Kinderspelweek Zuidhorn deelde deze foto van hun timmerdorp.

