Ruim dertig bezwaarmakers tegen bomenkap op Akerkhof

De gemeente Groningen heeft 32 bezwaren binnengekregen tegen de voorgenomen kap van vijf bomen op het Akerkhof in de binnenstad.

Nadat de gemeente de plannen voor de kap bekend maakte, riep de stichting Bomenridders Groningen op om bezwaar te maken. Het stelde zelfs een formulier hiervoor beschikbaar.

Commissie

De 32 binnenkomen bezwaren worden de komende weken beoordeeld door de gemeentelijke bezwarencommissie. Dit duurt zes tot acht weken.

'Daarna krijgen alle bezwaarmakers bericht of hun bezwaar ontvankelijk is en wat de gemeente ermee doet. Wie het er niet mee eens is, kan dan nog in beroep', zegt Peter Duzink van de gemeente Groningen.

Slechte conditie

De bomenkap is volgens de gemeente nodig om het Akerkhof te veranderen in een verblijfplek. Bovendien zijn de bomen in slechte conditie, aldus de gemeente.

'Ze zijn te dicht op elkaar geplant en zijn zo groot geworden, dat ze aan een kant te weinig licht krijgen. Dan worden ze kaal.'

