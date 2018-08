Grand Theatre kent nieuw elan: 'We hebben geluk dat Groningers nieuwsgierig zijn'

Twee jaar geleden opende het Grand Theatre aan de Grote Markt in Stad na een faillissement opnieuw zijn deuren. Met minder subsidie dan de jaren ervoor en ook met een andere functie.

Was het Grand vroeger vooral een podium voor bijzondere producties, nu is het een ontmoetingsplaats voor kunstenaars en geïnteresseerde Groningers. In de afgelopen twee jaar heeft het theater relatief stilletjes gewerkt aan zijn nieuwe functie, komend jaar wil het meer publiekelijk aan de weg timmeren.

Energie

Er is sinds het faillissement nieuw elan ontstaan in het theater, vertelt

woordvoerder en marketeer Annedore van Zalen. 'We zijn met een fris team op een nieuwe voet begonnen. Die energie is heel belangrijk.'

Zonder subsidie kan je geen groepen betalen en eerlijk lonen geven Annedore van Zalen - woordvoerder Grand Theatre

Bij de nieuwe start hoorde een schone lei. Van Zalen: 'We hebben alles van tafel geveegd en gekeken wat we wilden houden en wat we op een andere manier wilden aanpakken. Dat betekent niet dat we het wiel opnieuw wilden uitvinden, maar wel dat we heel kritisch zijn gaan kijken naar wat dit theater voor de stad betekent.'

Storytelling en concerten

Daarbij lijkt de focus te zijn verschoven van voorstellingen naar activiteiten. 'Laat ik vooropstellen dat we nog steeds voorstellingen doen voor breed publiek', benadrukt Van Zalen.

'Het is een belangrijk onderdeel, maar daarnaast zetten we ons huis ook open voor activiteiten vanuit de stad. Dat kunnen ook dingen in de foyer zijn, zoals storytelling, of concerten.'

Daarbij moet het Grand Theatre wel toe met minder geld. 'Subsidies zijn daardoor heel belangrijk. Zonder subsidie kan je geen groepen betalen en eerlijk lonen geven. Maar we zijn wel gaan kijken naar werkwijzes waarbij we niet zo afhankelijk van geld zijn', legt Van Zalen uit.

Het zou arrogant zijn om te denken wat we er al zijn Annedore van Zalen - woordvoerder Grand Theatre

Als voorbeeld noemt ze het aangaan van langetermijnverbanden, zoals met Circa. 'Een wereldberoemd circusgezelschap, voor een heel breed publiek.' Daarnaast stelt Grand Theatre de deuren open voor lokale activiteiten, zoals Mezrab in the huis, een storytellinggezelschap uit Groningen.

Langzaam opbouwen

Grand Theatre is nu twee jaar bezig sinds het faillissement. Van Zalen: 'In het begin was het zoeken naar publiek. We hebben geluk dat Groningen een stad is waar mensen nieuwsgierig zijn. En mensen zijn ook nieuwsgierig naar wat het theater gaat doen. We zijn langzaam weer publiek aan het opbouwen.'

Dat betekent niet dat het Grand Theatre er al is. 'Het zou arrogant zijn om te denken wat we er al zijn. We hebben nog een heleboel ambitie om uit te breiden. Afgelopen twee jaar is al wel een basis gelegd om op voort te bouwen. De komende jaren willen we een nog scherpere programmering, vollere zalen, het veld in het noorden verstevigen en meer makers een kans geven', besluit Van Zalen.

