Jezus Leeft mogelijk een van de tien partijen bij verkiezingen Westerkwartier

Tien politieke partijen hebben zich voorlopig aangemeld voor de gemeenteraadsverkiezingen die op 21 november worden gehouden voor de nieuwe gemeente Westerkwartier.

De tien partijen strijden om drieëndertig raadszetels. Westerkwartier ontstaat per 1 januari door de fusie van Leek, Marum, Grootegast, Zuidhorn en een deel van de gemeente Winsum.

50Plus en Jezus Leeft bevinden zich onder deze tien partijen, maar hun deelname wordt pas definitief als ze in oktober een kandidatenlijst hebben ingeleverd.

Plek op het verkiezingsbiljet

Inmiddels is voor zes van de deelnemende partijen bekend op welke plek ze op het verkiezingsbiljet staan. Die volgorde wordt wettelijk bepaald door de grootte in de gemeenteraad van de gemeente met de meeste inwoners. In dit geval is dat Leek.

Het CDA staat op een, de PvdA op twee, de VVD op drie, GroenLinks op vier, D66 neemt plek vijf in en de ChristenUnie staat op zes.

Loting

Verder doen de twee lokale partijen VZ Westerkwartier en Sterk Westerkwartier mee aan de verkiezingen. Als in oktober bekend is of 50Plus en Jezus Leeft meedoen wordt door loting bepaald welk nummer deze partijen op het verkiezingsbijet krijgen.

