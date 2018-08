De zomerse warmte komt terug: 'De dertigers lijken in aantocht' (poll)

Het wordt volgende week opnieuw zomers warm. 'Ik durf het bijna niet te zeggen, maar het lijkt er zelfs op de dertigers weer in aantocht zijn', zegt weervrouw Harma Boer.

Dat zal in de tweede helft van volgende week zijn. De komende dagen stijgt de temperatuur al gestaag, tot rond de 25 graden op maandag.

Droge periode

'Er zit weer een droge periode aan te komen', zegt Harma Boer.

Dertig graden in september, uniek is het niet. 'Twee jaar geleden hadden we zelfs een hittegolf in september. Zover zal het niet komen, maar de warmte komt zeer zeker terug.'

De weersverwachting voor de komende dagen lees je hier.

Tegen de dertig graden in september. Lekker? Op Facebook wordt volop gereageerd: