Lopend Vuur: Sparen is voor mij een must

Spaar je in een varken, op de bank of eigenlijk niet? (Foto: Pexels)

We sparen met z'n allen meer en meer. Deze zomer zijn onze spaartegoeden flink opgelopen.

Op onze spaarrekeningen staat meer dan 350 miljard euro. En dat terwijl de rente bijna op nul staat.

Het blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank.

Vind jij het ook belangrijk om geld opzij te zetten? Geld voor een kapotte wasmachine of een nieuwe auto of gewoon geld voor later? Ook nu de rente praktisch nihil is?

Hoe ga jij het liefst met je geld om?

