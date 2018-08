Raad van State wil onderzoek fietspadplan naar Olinger Koloniemolen

De gemeente Appingedam krijgt van de Raad van State twee maanden de tijd om uit te zoeken hoeveel impact een fietspad langs de Groeve naar de Olinger Koloniemolen op het woon- en leefklimaat van de buren van de molen heeft.

In een tussenuitspraak stelt de Raad dat de gemeente bij het opnemen van een fietspad in het bestemmingsplan geen rekening heeft gehouden met de belangen van de familie Zijp.

Historische molen

Die woont al jaren pal naast de molen en aan het kanaal de Groeve. Tot nu toe wordt het pad langs de Groeve naar de molen nauwelijks gebruikt. Omdat de historische molen tot een museum en expositieruimte is bestemd zullen daar veel bezoekers op afkomen, zeker als dat met een nieuw fietspad makkelijker toegankelijk wordt.

Maar het blijft niet alleen bij bezoekers van de molen. Het fietspad gaat bovendien deel uitmaken van een regionale recreatieve fietsroute. Dan komen er ook mensen langs die niet naar de molen gaan.

Afgelegen woonomgeving

De Raad van State vindt dat de gemeente eerst maar eens moet uitzoeken of enorme verandering in de woon- en leefomgeving aanvaardbaar is. Immers, de familie Zijp woont daar al jaren in een heel rustige en afgelegen woonomgeving.

Mogelijk zal de gemeente een aantal beperkingen voor het gebruik van een fietspad en de molen in het bestemmingsplan moeten opnemen. De aanleg van het fietspad is overigens nog geen uitgemaakte zaak. De kans dat het fietspad er snel komt is dan ook niet groot, zeker niet na deze uitspraak. De einduitspraak volgt over enkele maanden.

