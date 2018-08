Beklad Slochter Molecuul wordt schoongemaakt

De gemeente Midden-Groningen is woensdagmorgen begonnen met het schoonmaken van het Slochter Molecuul langs de A7 bij Kolham. Het kunstwerk, dat een aardgasmolecuul voorstelt, werd begin deze week beklad met rode verf.

Rijkswaterstaat heeft één rijstrook van de A7 aan de kant van Hoogezand afgezet, zodat de schoonmakers veilig hun werk kunnen doen. Normaal krijgt het monument ieder jaar een schoonmaakbeurt. Die vervalt nu dit jaar.

Anti-graffitilaag

Om herhaling te voorkomen wil de gemeente ook een anti-graffitilaag op het kunstwerk aanbrengen. Maar het is nog niet duidelijk of die laag blijft hechten.

De bekladding is opgeëist door actievoerders van GroenFront als protest tegen het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas.

Het kunstwerk is in 2009 geplaatst. Het was toen vijftig geleden dat de Slochter aardgasbel werd ontdekt.

