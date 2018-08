Burgemeester Beukema: 'Politie heeft wapenstok beperkt gebruikt'

'De agenten in Farmsum voelden zich in het nauw gedreven en hebben daarom ingegrepen.' Dat zegt burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl over het politieoptreden dinsdagavond tegen actievoerders van Code Rood.

Dinsdagavond ontstond er korte tijd tumult, toen actievoerders gingen staan en zitten bij de hekken nabij de gastanks. De politie greep daarop in.

Nevelspray

Een woordvoerder van Code Rood noemde het eerder 'buitenproportioneel'. Volgens haar hebben de agenten wapenstokken en pepperspray gebruikt.

Beukema ziet het anders. 'De politie gaat niet onmiddellijk over op het gebruik van de wapenstok. De inzet is en blijft gericht op de dialoog en de-escalatie. Er is eerst uitgebreid gesproken waarbij agenten zeiden dat ze zich in het nauw gedreven voelden. Uiteindelijk is de wapenstok beperkt gebruikt en is er gespoten met een nevelspray, een watersubstantie.'

'Betreurenswaardig'

De burgemeester noemt het een 'dreigende, vervelende en betreurenswaardige situatie'. Na een half uur was angel eruit en was het weer rustig.

Vraag is hoe het nu verder gaat met de actie bij het Tankenpark van de NAM. Beukema: 'Dat is afhankelijk van de actievoerders. Zij bepalen wanneer ze stoppen. We constateren wel dat er inmiddels minder mensen zijn, maar ook met vijftig mensen kan je een blokkade uitvoeren.'

