Demonstranten Farmsum overleggen over voortzetten actie

De actievoerders bij het NAM-tankenpark in Farmsum zijn nog aan het overleggen hoe lang ze hun zitblokkade doorzetten.

'We bespreken op dit moment hoe lang we nog blijven. Er is druk overleg, we willen alle stemmen horen. Daar wachten we op', zegt woordvoerder Hanneke.

Groep vertrekt

Rond 13:00 uur vertrekt er een groep van enkele tientallen actievoerders naar huis. 'Dat was al gepland. Sommige mensen hebben verplichtingen.'

De actievoerders bekijken het van dag tot dag. 'Als we besluiten vannacht te blijven, gaan we morgen opnieuw overleggen.'

Ingrijpen politie

Dinsdagavond ontstond er kort tumult, toen actievoerders gingen staan en zitten bij de hekken nabij de gastanks. De politie greep in.

'Vervelend dat het gebeurde en dat er bij ons gewonden zijn gevallen. Wij vinden wat er gebeurde buitenproportioneel', stelt de woordvoerder.

Grenzen

Op de vraag of de actievoerders niet de grenzen opzochten antwoordt ze: 'De gaswinning is alle grenzen al zo vaak overschreden, dat wij nu de ruimte nemen om echt een vuist te maken. Als er grenzen opgelegd moeten worden, dan aan de gaswinning.'

'Wij blijven vreedzaam, we gaan niet over het hek. Dat is gisteravond ook niet gebeurd. En dat hebben we ook niet geprobeerd.'

Lees ook:

- Lees terug: Vijf gewonden bij protest in Farmsum, 'politie moest optreden'

- Nacht zonder incidenten bij actievoerders in Farmsum