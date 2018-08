RTV Noord Recordweken: Wie heeft de grootste hond? (nu 82 centimeter)

RTV Noord is op jacht naar Groningse records. De zoektocht naar het langste haar van begin deze week heeft een winnaar opgeleverd en dus starten we een nieuwe ronde.

Wie heeft de grootste hond?

We zijn op zoek naar de Groninger met de grootste hond. Heb jij zelf een grote hond of ken jij iemand in je omgeving met een grote hond, laat het ons weten.

De hond wordt gemeten vanaf schofthoogte, ook wel schouderhoogte. Dit is de afstand tussen de grond en het uiteinde van de voorpoot tot aan de bovenrand van de wervelkolom, ter hoogte van de schouder.

Doe mee!

Je kunt je aanmelden door te mailen naar record@rtvnoord.nl.

Na elke nieuwe recordpoging heb je 24 uur de tijd om met een overtreffende trap te komen. Je hebt op dit moment nog...

Donderdag, 11.40 uur, 82 centimeter

Hond Timo van Megan Weites uit Scharmer zet als eerste het record. Het dier is 82 centimeter groot. Het is een kruising van een Sint Bernard met een Pyreneese Berghond.



Eerdere records

In de RTV Noord recordweken gingen we eerder op zoek naar de auto met de meeste kilometers, de dikste boom en het langste haar.

