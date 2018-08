Deel dit artikel:













'Met een varken naar Middelstum, dat kostte een paar centen' (Foto: RTV Noord)

Op vakantie in het buitenland zijn we eraan gewend: de poorten waar je tol moet betalen voor het gebruik van een stuk asfalt. Je zou bijna vergeten dat we in Nederland ook tol hebben gehad. Onze gaswinningsvlogger Itamar Kool weet er alles van....

