'Het is heel gezellig. Ik ben blij dat ik kan helpen.' Rose-Marie Zuidema uit Warffum heeft sinds begin deze week de Duitse studenten Lea en Miguel in huis.

De twee hebben nog geen woonruimte in de stad gevonden. En Zuidema kan het niet over haar hart verkrijgen ze te laten slapen in de noodtenten voor internationale studenten die beschikbaar zijn.

'Ik ben blij dat we een plekje hebben en niet in een tent moeten overnachten', zegt Miguel. 'Want dat lijkt me erg lastig.'

'Blij hier te zijn'

Lea is gecharmeerd van Warffum. 'Het is prachtig. Een leuk, klein stadje. We zijn blij hier te zijn.'

Ze vindt het wel 'een gedoe' om naar Groningen op en neer te reizen. 'Ik hoop niet dat we dat te lang moeten doen. Voor nu is het goed, maar hopelijk vinden we snel iets.'

Geen studentenleven

De twee kunnen, als het nodig is, nog enkele weken bij Zuidema terecht. 'Uiterlijk tot november', zegt ze. 'Want privacy over en weer is ook heel belangrijk. En als student moet je het studentenleven in. Dat is niet in Warffum.'

Rose-Marie Zuidema liet afgelopen vrijdag in Noord Vandaag zien hoe ze zich voorbereid heeft op de komst van de Duitse studenten



