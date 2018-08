Operatie geslaagd, blessure Van de Kamp valt mee

Volleyballer Auke van de Kamp is woensdag succesvol geopereerd aan zijn pols. De kleurrijke passer-loper van Abiant Lycurgus zal vermoedelijk in november zijn rentree maken.

Aanvankelijk was Lycurgus-coach Arjan Taaij somber over de blessure van Van de Kamp. 'Het is niet honderd procent zeker, maar het lijkt er wel op dat hij geopereerd moet worden. Dat betekent dat hij echt wel tot januari uit de running zal zijn', liet Taaij eerder weten.

Scheurtje?

Gevreesd werd voor een scheurtje in een band van zijn linkerpols, maar daar bleek geen sprake van. Tijdens de operatie in het ziekenhuis in Amsterdam is alleen een 'vochtbult' weggehaald, waardoor Van de Kamp normaal gesproken over drie weken hersteld is van deze blessure.

Knieën

Desondanks zal Van de Kamp daarna nog even moeten wachten op zijn rentree, omdat hij ook nog moet herstellen van een blessure aan beide knieën.

Dynamo

Lycurgus begint zaterdag aan de oefencampagne voor het komende seizoen. De Groningers spelen de eerste oefenwedstrijd in Heerenveen tegen Draisma Dynamo.

