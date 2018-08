Actievoerder duwt PowNed-cameraman weg op NAM-locatie

Een actievoerder grijpt in tegen PowNed op de NAM-locatie van het protest (Foto: De Vries Media)

Opnieuw onrust op de NAM-locatie in Farmsum, waar Code Rood actievoert voor de klimaatproblematiek. Een cameraman van de publieke omroep PowNed wordt belaagd door een actievoerder.

Die probeert de camera te weren uit het kamp. Andere actievoerders zeggen tegen de politie dat ze hadden gevraagd om PowNed weg te houden uit het kamp. 'We hebben jullie gevraagd om weg te blijven. PowNews moet wegblijven', zegt een demonstrant. 'PowNews. Don't talk to them', waarschuwt een actievoerder anderen met een briefje.

Meer politie bij de ingang

De komst van de publieke omroep zorgt voor geduw en geschreeuw. Daardoor is er vrijwel direct meer politie en ME op de been bij de ingang van het kamp. Een actievoerder laat zich nu buiten het kamp interviewen.

Actievoerders maken muur

De actievoerders vormen zelf een staande blokkade bij de ingang, om PowNed verder tegen te houden.

Code Rood keurt opstootje niet af

Code Rood keurt de belaging van de cameraman van PowNed niet af.

Minder actievoerders

Op de NAM-locatie in Farmsum zijn woensdag minder actievoerders dan op dinsdag. Groepen actievoerders zijn dinsdagavond per bus teruggekeerd naar het actiekamp in Leermens.

Lees ook:

- Burgemeester Beukema: 'Politie heeft wapenstok beperkt gebruikt'

- Demonstranten Farmsum overleggen over voortzetten actie

- Lees terug: Vijf gewonden bij protest in Farmsum, 'politie moest optreden'