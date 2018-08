Hoe verging het de voorgangers van Jannik Pohl in de Groene Kathedraal?

Door de spitsenruil van Tom van Weert en de Deen Jannik Pohl meldt de 21ste spits zich bij de FC sinds de ploeg zijn intrek nam in de Euroborg. Hoe presteerde Van Weert in deze reeks aanvallers?

Van Weert verlaat de club als regerend topscorer van afgelopen seizoen. Toen was hij twaalf keer trefzeker. In de laatste zeven wedstrijden van het seizoen trof hij zes keer doel.

Het was meteen het beste seizoen van de Brabantse spits in FC-shirt. In totaal speelde hij 54 duels en scoorde hierin 18 keer. Een moyenne van 0,33 goals per wedstrijd.

Vijfde plek

Daarmee komt hij op de vijfde plek van groenwitte scherpschutters in het Euroborg-tijdperk. Marcus Berg voert dit klassement met overmacht aan. Hij maakte in zijn tijd in Groningen 0,64 goals per wedstrijd. Tim Matavz (0,46), Luis Suárez (0,41) en Michael de Leeuw (0,4) blijven Van Weert ook voor.

Ook als het gaat om het aantal goals in totaal gaat de spits als voorlopige nummer vijf de boeken in. Hij sluit aan achter De Leeuw (55), Matavz (48), Berg (44) en Mimoun Mahi (31).

Pohl en Texeira

En de nieuwe aanwinst Pohl? Die speelde in zijn carrière tot nu toe 78 wedstrijden en scoorde hierin 16 keer. Een moyenne van 0,21, vergelijkbaar met David Texeira in zijn tijd bij FC Groningen.

Lees ook:

- Nieuwe spitsen in de Euroborg: deze spelers gingen Tom van Weert voor

- Jannik Pohl tekent voor drie jaar bij de FC: 'Groningen is een grote club'