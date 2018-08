Jannik Pohl tekent voor drie jaar bij de FC: 'Groningen is een grote club'

Spits Jannik Pohl tekent voor drie jaar bij FC Groningen. Hij maakt onderdeel uit van een ruildeal: Pohl komt over van Aalborg, Tom van Weert vertrekt juist vanuit Groningen naar de Deense club.

Directeur Hans Nijland van FC Groningen kan niet zeggen hoeveel geld er met de ruil gemoeid is. 'Aalborg is een beursgenoteerd bedrijf, dus dat mogen we niet melden, maar het is nagenoeg met gesloten beurs gegaan.'

Blessure

Manager Technische Zaken Ron Jans is zeer content met de deal. 'Vorige week was alles nog in rust en zeiden we: met deze selectie gaan we het doen. En toen gebeurde er iets wat je niet ziet aankomen. Van Weert geeft aan dat hij ontevreden is en misschien wel weg wil. Dan moet je schakelen.'

Pohl is geen onbekende voor FC Groningen. 'Het eerste moment dat we van hem hoorden was november 2017. Onze scout kwam ermee. Hij was interessant en we hadden de tickets al geboekt, maar toen kreeg Jannik een blessure in de wedstrijd voor wij zouden kijken. Dus dat ging toen niet door.'

Andersom had Aalborg volgens Jans eerder al interesse in Van Weert getoond, maar is dat nooit concreet geworden. Dat bood nu wel uitkomst.

Scorend vermogen

Verder is Jans enthousiast over de kwaliteiten van de 22-jarige spits. 'Hij is sterk en bereid te werken. Jannik is snel en heeft diepte. Wij denken dat hij bij ons belangrijk voor het team gaat zijn en dat hij veel gaat scoren.'

Over dat scoren zijn wel wat twijfels: zo scoorde Pohl vorig jaar zeven keer. Daarover zegt de spits zelf: 'Ik kende een moeilijke aanloop. In mijn eerste seizoen in de hoofdmacht overleed mijn moeder, daarna kreeg ik de ziekte van Pfeiffer en tijdens het tweede seizoen raakte ik geblesseerd. Vorig jaar was mijn eerste echte volledige seizoen. Ik creërde wel veel kansen, maar had meer moeten scoren.'

De spits is blij dat hij naar FC Groningen mag. 'Het is een grote club en ik dank dat het een goede stap is voor mijn carrière.' Pohl krijgt bij FC Groningen rugnummer 11.

