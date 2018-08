Deel dit artikel:













Politie: 'Wij bespoten demonstranten niet met pepperspray, maar met water' (Foto: Chris Bakker/RTV Noord)

Bespoot de politie demonstranten bij het Tankenpark van de NAM in Farmsum dinsdagavond met pepperspray of iets anders? Lange tijd was dit onduidelijk, maar nu is bekend dat er 'gewoon' water is gebruikt.

Geschreven door Jonathan Ploeg

Redacteur

Dat zegt politiewoordvoerder Dennis Janus van de Landelijke Eenheid. 'Het is bedoeld om mensen af te leiden, zodat collega's ondertussen elders aanhoudingen kunnen verrichten.' Ogen uitspoelen Het was dinsdagavond een gek gezicht: politieagenten met tanks op hun rug, met daarin een toen nog onbekende substantie waarmee demonstranten werden bespoten. Diverse demonstranten lieten daarna hun ogen uitspoelen en hun gezicht behandelen met natte doeken, maar dat bleek achteraf niet nodig. Ze waren bespoten met een nevelspray die bestond uit alleen water. Onschadelijk Het is volgens Janus een middel dat elke eenheid van de politie bij zich heeft, maar alleen wordt gebruikt bij 'grootschalige acties'. Waar pepperspray alleen mag worden gebruikt bij aanhoudingen, níet tegen groepen en niet langer dan één seconde, heeft de politie geen restricties omtrent het gebruik van de watersubstantie. 'Het is niet schadelijk.' Placebo-effect Waarom de demonstranten hun ogen uit lieten spoelen, durft Janus niet te zeggen. Hij vermoedt dat dit te maken heeft met het placebo-effect. Met andere woorden: doordat de getroffen demonstranten niet wisten waarmee ze werden bespoten, schrokken ze en dachten ze dat het om pepperspray ging. Lees ook: - Lees terug: Vijf gewonden bij protest in Farmsum, 'politie moest optreden'

