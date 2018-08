Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Mollema grijpt naast ritzege in de Vuelta, maar gaat zondag voor herkansing Bauke Mollema. (Foto: ANP)

Bauke Mollema is als tweede over de finish gekomen in de vijfde etappe van de Spaanse wielerronder Vuelta. De Groningse renner van Trek-Segafredo eindigde net achter zijn medevluchter Simon Clarke.

Mollema maakte deel uit van een groep van 25 renners die uit het peloton ontsnapten, waarvan onder andere ook Nederlander Maurits Lammertink deel uitmaakte. Kat- en muisspel Uiteindelijk wisten Mollema, Clarke en Alessandro De Marchi zich los te maken van het peloton. Eenmaal aangekomen in finishplaats Roquetas de Mar begon het kat- en muisspel tussen de drie renners. Mollema probeerde het wel, maar werd in een sprint verslagen door Simon Clarke. Hij staat nu 32e in het algemeen klassement. 'Clarke was gewoon de snelste", zei Mollema na afloop. 'Ik probeerde 5 kilometer voor de finish al weg te komen. Maar helaas lukte dat niet. Hij is een snelle jongen. Hij heeft verdiend gewonnen' Strijdvaardig De Groninger eindigde niet als eerste, maar pakte wél een prijs. Mollema is door de jury van de Vuelta uitgeroepen tot strijdvaardigste renner van de dag. Hij sloot zich aan het begin van de middag aan bij de kopgroep en deed dat tegen het einde van de etappe nog een keer, nadat hij materiaalpech kreeg. Etappezeges Mollema's jacht op de overwinning woensdag past bij zijn voornemen om niet voor een goed klassement te gaan, maar puur voor etappeoverwinningen. Zijn voorbereiding was volgens hemzelf namelijk niet voldoende. Mollema heeft geen hoogtestages gereden en afgezien van de kermiskoersen en de Clásica San Sebastian reed hij geen wedstrijden. Topconditie 'Op deze manier koersen bevalt mij ook wel', zei Mollema. 'Het geeft minder stress. En met het oog op het WK is dit ook wel goed. Je hoeft geen topconditie te hebben om een rit te winnen. Als je eenmaal in een ontsnapping zit, dan heb je ook wel tijd om bij te komen.' De komende dagen ziet Mollema weinig kansen. 'Maar die rit van zondag bergop naar Salamanca is misschien wel iets voor me.' Lees ook: - Ploeg ziet Mollema top vijf halen in Vuelta, hij zelf niet: 'Niet realistisch'

- Mollema richt zich na de Tour op etappezeges in de Vuelta