7600 telefoontjes per dag, DUO kan het niet aan

Wachttijden van een uur of meer. Het is geen uitzondering als je deze dagen naar DUO in Groningen belt, de Dienst Uitvoering Onderwijs.

De organisatie die onder meer de studiefinanciering regelt wordt overstelpt met telefoontjes van studenten en kan die niet allemaal beantwoorden.



Minimaal 120 telefoonlijnen

Woordvoerder Tea Jonkman: 'Het is topdrukte. We krijgen 7600 telefoontjes per dag. En eerlijk is eerlijk, we kunnen maar de helft van de telefoontjes beantwoorden. Om iedereen te woord te kunnen staan, zouden we minimaal 120 telefoonlijnen in de lucht moeten hebben, maar dat hebben we niet.'

Volgens Jonkman wordt de drukte veroorzaakt door studenten die persoonlijk van een medewerker van DUO willen horen of alles in hun geval goed geregeld is. Jonkman: 'Ze kunnen dat ook online bekijken, maar velen horen dat liever persoonlijk van een van onze medewerkers.'

Uitzendkrachten

Elk jaar opnieuw is het aan het begin van het studiejaar spitsuur bij DUO, zegt Jonkman. 'Andere jaren konden we de drukte aan door het inzetten van uitzendkrachten. Maar dit jaar kan dat niet, omdat we van het ministerie geen geld hebben gekregen om ze op te leiden. Daardoor hebben we minder mensen aan het werk om de telefoontjes af te handelen.'

Jonkman verwacht dat de drukte nog wel een tijdje zal aanhouden. 'Als de studenten echt met hun opleidingen zijn begonnen dan wordt het hier doorgaans rustiger.'

