Burgemeester Bert Swart leeft voort in Zuidhorner harten

De Bert Swartbrug van onderen. (Foto: Jan Been/ RTV Noord)

Ruim een jaar geleden overleed burgemeester Bert Swart van Zuidhorn na een ziekbed van negen weken. Het maakte diepe indruk bij de politiek, maar bovenal bij de inwoners

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

1) Ter nagedachtenis aan

De Bert Swartbrug ziet eruit als de Golden Gate-brug in San Fransisco, maar dan in het klein. Een mooie intro van verslaggever Beppie van der Sluis voorafgaand aan een gesprek met wethouder Fred Stol van Zuidhorn, over herinneringen aan de overleden burgemeester.

2) Groningens suburbia

Steeds meer mensen ontvluchten de stad Groningen en trekken naar omliggende dorpen, zoals Zuidhorn. Ook nieuwbouwwijk Oostergast is erg in trek, waaronder bij oud-Stadjers Melissa en Igor Schut. Het waarom? Dat beantwoorden ze in de uitzending...

3) Groningen levert goals in

Spits Jannik Pohl tekent voor drie jaar bij FC Groningen. Een lange, sterke vent die de vertrokken Tom van Weert moet doen vergeten. Of hem dat gaat lukken, is nog maar de vraag. Hij was bij zijn vorige club Aalborg namelijk niet bepaald doeltreffend.



4) Brommers kiek'n

Zuidhorner Jaap Poort spaart al bijna 40 jaar lang brommers, sinds de jaren '80. Trots laat hij laat zijn verzameling zien aan presentator Marcel Nieuwenweg en mitproater Ad Deenik. Of zijn vrouw er blij mee is? Ontdek het hier...