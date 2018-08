Deel dit artikel:













Confrontatie tussen politie en Code Rood demonstranten in Amsweer (Foto: Robert Pastoor / RTV Noord)

Een groep demonstranten die sinds dinsdag bij het tankenpark van de NAM in Farmsum actie voert tegen de gaswinning in onze provincie, is woensdagavond te voet richting een NAM-locatie in Amsweer gegaan.