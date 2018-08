Deel dit artikel:













Politie heeft spijt van wapenstok bij demonstratie Code Rood in Amsweer (update) (Foto: Robert Pastoor / RTV Noord)

De politie heeft woensdagavond de wapenstok gebruikt tegen demonstranten van actiegroep Code Rood bij Amsweer. Later op de avond meldde de politie dat deze niet gebruikt had mogen worden dan dat de politie het betreurt dat dit tóch is gebeurd.

Een groep demonstranten die sinds dinsdag bij het tankenpark van de NAM in Farmsum actie voert tegen de gaswinning in onze provincie, is woensdagavond te voet richting een NAM-locatie in Amsweer gegaan. De politie was voorbereid op de komst van de actievoerders van Code Rood. De demonstranten hingen meerdere spandoeken op aan de hekken rondom het NAM-terrein. Daarbij werden wapenstokken gebruikt tegen de demonstranten. Bussen stonden klaar Toen de spandoeken aan de hekken hingen gingen de actievoerders al snel weer weg. Er stonden bussen klaar om de demonstranten weer terug naar het basiskamp Leermens te brengen. Communicatiefout De politie bevestigt dat de wapenstok is gebruikt. Dit zou komen door een communicatiefout, aldus de politie, die verder schrijft dat het betreden van het bedrijfsterrein gevaarlijk is omdat er gewerkt wordt. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er geen meldingen geweest van gewonden en hoefde er ook geen ambulance te worden ingezet. 'Agenten sloegen bovenhands' Een woordvoerster van de activisten zegt echter te weten dat twee mensen als gevolg van het geweld naar het ziekenhuis moesten. 'Eentje met een hersenschudding en een ander met verwondingen aan de arm.' 'Volgens haar is er door enkele 'adrenalinebommetjes' tussen de agenten bovenhands geslagen. 'Dat is verboden omdat je iemand levensgevaarlijk kan verwonden.' Ze zegt dat de actievoerders overwegen aangifte te doen tegen de agenten. 'We betreuren dat dit is gebeurd. De politie zou beter moeten zorgen voor haar inwoners, de Groningers.' Lees ook: - Politie: 'Wij bespoten demonstranten niet met pepperspray, maar met water'

