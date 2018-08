De grootste hits van Jan Siebo Uffen op schrift gesteld

'k Wil t,' zo heet een bijzonder boekje van een bijzondere Groninger tekstschrijver: Jan Siebo Uffen. De vijftig mooiste liedjes die hij in de afgelopen vijftig jaar heeft geschreven, in t Gronings, met een Nederlandse vertaling er naast. Het boek verschijnt komend weekend.

Mien leutje laif

Jan Siebo Uffen (1942) is bij het grote publiek vooral bekend dankzij de liedjes die hij schreef voor Arnold Veeman, Hanneke Kappen, Wia Buze en Törf. Hij publiceert als sinds midden jaren 60 van de vorige eeuw.

Verhalen, gedichten maar vooral veel liedteksten. Zijn grootste hit is zonder twijfel Mien leutje laif dat hij schreef voor Arnold Veeman, toen nog optredend onder de naam A Yellowish Summer Evening.

Boekje van Annie M.G. Schmidt

'Mien leutje laif is het begin van de liefde tussen mij en Arnold Veeman,' vertelt Uffen in zijn woning in Annen.

'Iemand had tegen hem gezegd dat zijn Engelstalige versie een mooie melodie had maar dat de tekst niet overhield. Ik heb hem eerst wat afgehouden maar hij had me door en begon direct over een financiële vergoeding.'

'Ik was toen al een tijd op zoek naar een boekje van Annie M.G. Schmidt en ik zei tegen hem dat als hij dat voor me zou weten op te duikelen ik die tekst zou schrijven. Twee dagen later stond hij bij mij op de stoep met dat boekje.'

Van vlees en bloed

Uffen herschreef en vertaalde de tekst in het Gronings en dan op zijn manier.

'Dat betekent dat het heel erg zintuiglijk moet zijn. Geen abstracte begrippen als de liefde, de melancholie of het verlangen. Bij zo'n liedje moet je behalve de sigarenrook ook een traan in je ogen krijgen. Het moet allemaal van vlees en bloed zijn.'

Vijftig jaar getrouwd

Volgens Uffen is het hoog tijd dat zijn teksten in een boek verschijnen. 'Ik wilde weer een mooi boek uitbrengen en er was een mooie aanleiding want aan het eind van dit jaar hopen mijn vrouw en ik vijftig jaar getrouwd te zijn.'

'Dat is voor een gewone uitgever natuurlijk nooit een argument om een boek uit te geven dus doe ik het zelf maar. Vijftig originele teksten van mijn hand heb ik uitgezocht.'

Stokoude Groninger woorden

'Ik heb in die halve eeuw toch nog wel wat geleerd van deze en gene,' vervolgt de schrijver. 'Dat ik bijvoorbeeld uit moet kijken met het gebruik van originele maar stokoude Groninger woorden. Dat zingt vaak erg moeilijk. In een gedicht gaat dat prima maar in een lied minder.'

Wachten op Marlene Bakker

De 76-jarige Uffen is met de komend weekend verschijnende bloemlezing nog niet klaar met zijn werk. Hij schrijft nog volop teksten voor allerlei artiesten en heeft zelfs nog een grote wens.

'Ik zit er eigenlijk op te wachten dat onze nieuwe zangeres Marlene Bakker een lied van mij gaat zingen,' vertelt Uffen. Ze heeft inmiddels een aantal teksten van Uffen ontvangen.

Nederlandse vertalingen

'k Wil t' verschijnt komende zaterdag. In het boek staan behalve de vijftig Groningse teksten ook de Nederlandse vertalingen ervan. Het boek is geïllustreerd met foto's en tekeningen uit de privécollectie van Jan Siebo Uffen.