'Bouw meer en stel een maximum aan het aantal studenten per opleiding'

Zorg voor meer starterswoningen om de doorstroming vanuit studentenkamers op gang te helpen en stel een maximum aan het aantal studenten per opleiding.

Dat zijn twee oplossingen die bestuursvoorzitter Henk Pijlman van de Hanzehogeschool ziet om het kamertekort onder studenten in Stad op te lossen.

Noodtentenkamp

Vooral internationale problemen zitten in de problemen door het gebrek aan beschikbare studentenkamers. Een aantal is voor onderdak aangewezen op een noodtentenkamp.

'Het is antireclame voor Groningen', stelt Pijlman. 'Studenten zijn burgers die een kamer zoeken. En daar moeten we aan voldoen. En dat is dit jaar bepaald niet makkelijk.'

'Samen oplossen'

Volgens Pijlman zijn de gemeente, de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen samen verantwoordelijk.

'We moeten het ook samen oplossen. De doorstroming van studentenkamers naar starterswoningen is er niet. Er zal echt meer gebouwd moeten worden voor starters op de woningmarkt. Niet alleen voor studenten. De prijzen zijn te hoog en het aanbod is te klein.'

'Pak nu door'

Wethouder Roeland van der Schaaf pleitte woensdag in het Dagblad van het Noorden voor de bouw van 1500 woningen voor studenten op het Zernike-terrein.

'Heel goed', vindt Pijlman. 'Tot dusver was hij tegen, maar dat is nu voorbij. Pak nu dan ook door. Maar denk ook aan starters.'

Geen overzicht

Het aantal internationale studenten blijft intussen groeien. 'Ik weet op dit moment niet hoeveel we morgen hebben. Dat is raar natuurlijk', stelt Pijlman.

'Studenten mogen zich op meerdere universiteiten in de hele wereld inschrijven en pas op het laatste moment maken ze een besluit. We moeten afspraken maken. 'Voor deze opleiding hebben wij zo veel plekken beschikbaar en voor deze zo veel.' Zodat je weet wat je kunt verwachten. Want anders kunnen we het niet aan. En dan kan je de woningmarkt er ook beter op instellen.'

