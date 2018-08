Topvrouw Carla van de Wiel vertrekt bij Treant

Carla van de Wiel vertrekt als bestuursvoorzitter van Treant Zorggroep, waar het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal onder valt.

Ze vertrekt per 1 december. Van de Wiel wordt directievoorzitter van het HagaZiekenhuis en lid van de Raad van Bestuur van de Reinier Haga Groep in Den Haag.

Aderlating

De Raad van Toezicht van Treant noemt haar vertrek 'een aderlating'. Van de Wiel zelf zegt 'dat het tijd is om voor mezelf te kiezen'.

'Ik kwam voor de liefde naar het Noorden. De liefde voor Rotterdam brengt me weer terug naar huis.'

Afdelingen in Stadskanaal dicht

Onlangs maakte Treant bekend dat het per half september de afdelingen Kindergeneeskunde en Verloskunde in Stadskanaal sluit. Dat geldt ook voor dezelfde afdelingen in Hoogeveen, die een mand later dicht gaan. Kindergeneeskunde en Verloskunde worden geconcentreerd in het Scheper Ziekenhuis in Emmen.

