Vuil storten in Haren? Trek dan de knip maar

Vuil storten is niet overal even duur (Foto: Flickr/Michael Rosenstein (Creative Commons))

De milieustraat van Haren is veruit de duurste van onze provincie. Dat blijkt uit cijfers van Regiocontainer.nl, die alle tarieven van alle gemeenten op een rijtje heeft gezet. In drie gemeenten betaal je helemaal niets.

Als het gaat om steenpuin spant Haren de kroon. Om steenpuin bij de milieustraat te kunnen brengen betaal je per kubieke meter ruim 200 euro. Daarmee staat Haren landelijk in de top vijf.

Ook hout is duur

Ook als het gaat om hout is Haren het duurst. Voor een kubieke meter weggebracht hout betaal je ruim 53 euro. Alleen qua gemengd bouwafval is Haren niet het duurst. Je betaalt dan ruim 93 euro voor een kubieke meter, terwijl je daar in Zuidhorn ruim 96 euro voor betaalt.

Drie milieustraten gratis

In onze provincie zijn drie gemeentes waarin je afval gratis naar de milieustraat kunt brengen: Groningen, Ten Boer en Bedum. In Oost-Groningen worden wel kosten gerekend, maar die kosten zijn per type afval aanmerkelijk lager dan in andere delen van de provincie.

Geen verklaring

Een verklaring waarom gemeentes zulke verschillende tarieven hanteren kon een woordvoerder van de Regiocontainer geen antwoord geven. 'Het is voor het eerst dat wij dit specifieke onderzoek doen. We zijn wel bezig met aanvullend onderzoek waarin we wel op zoek gaan naar een verklaring.'

Bekijk in deze kaart de verschillende tarieven van de milieustraat in jouw gemeente