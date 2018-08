Fietsers vervangen 'kwalmbakken' bij begeleiding atleten RUN Winschoten

Geen stinkende uitlaatgassen meer op het parcours van RUN Winschoten. Na 26 jaar neemt de organisatie afscheid van de motoren die de atleten tijdens de loop begeleiden.

Fietsers nemen deze taak over. 'Het is schoner, en het was een grote wens van de atleten. Die wilden deze 'kwalmbakken' zoals ze het noemen, niet meer', zegt eventmanager Rolf Huizinga.

WK

De RUN vindt volgende week zaterdag voor de 43ste keer plaats. Over twee jaar, in 2020, hoopt de organisatie ook het WK te mogen organiseren. 'Dat zit bij iedereen in het achterhoofd, we hopen het absoluut.'

Dit jaar vindt het WK plaats in Kroatië, op dezelfde dag als RUN Winschoten. Pech? 'Aan de ene kant wel, want alle internationale toppers starten daar. Anderzijds durf ik wel te beweren dat er toch onder de 7 uur gaat worden gelopen. En dat is een uitstekende tijd', meent Huizinga.

Hij is daarnaast tevreden over het deelnemersveld. 'We hebben 100 deelnemers op de 100 kilometer, 75 op de 50 en 200 op de 10x10 kilometer.'

Buffertje

In het verleden was er geregeld wat te doen over het voortbestaan van de RUN. Huizinga ziet de toekomst nu rooskleurig in. 'We hebben een heel klein buffertje en een toenemend aantal sponsoren en vrienden. Dus de basis is er.'

De organisatie werkt met een begroting van ongeveer een ton per jaar. Mocht het WK naar Winschoten komen, dan moet dat omhoog naar 150.000 euro. 'Je moet dan meer overnachtingen regelen en een conferentie organiseren. Daarop wordt onder meer de volgende plek van het WK bekendgemaakt.'

Gastgezinnen

Voor die overnachting werkt RUN Winschoten al jaren met gastgezinnen. 'Sommigen doen het al jaren. Ze bouwen dan een echte band op met een atleet. Zo komt een Tsjechische atleet al jaren bij dezelfde mensen. Zij moedigen hem ook aan bij belangrijke wedstrijden.'

Gastgezinnen blijven echter hard nodig, benadrukt Huizinga. 'En echt veel werk is het niet. Je haalt een atleet op, zorgt voor eten en een slaapplek en zorgt ervoor dat hij op tijd bij de start is.'

