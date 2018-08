Internationale studenten hoeven niet meer te betalen voor tentovernachting

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool gaan internationale studenten niet meer laten betalen voor een overnachting in een tent op het ACLO-terrein in Stad. Dat heeft het College van Bestuur bekend gemaakt tijdens de universiteitsraad.

Het College van Bestuur (Cvb) neemt deze maatregel op aandringen van studentenfracties. Studenten die de afgelopen dagen wel hebben betaald voor een overnachting krijgen hun geld terug. Voor een overnachting is 12,50 euro per nacht betaald.

Hoeveel studenten hebben er overnacht?

Maandagnacht hebben zes mensen overnacht in de tenten, dinsdagnacht tien en woensdagnacht zestien. Het aantal reseveringen per nacht ligt wel hoger. Zo waren er voor afgelopen nacht 46 bedden geboekt.



Verheugd

De studentenfracties zijn van mening dat de kosten voor een overnachting op de hotelboot ook te hoog zijn. Het CvB heeft toegezegd om die prijzen tegen het licht te houden. Per overnachting wordt er nu nog 42,95 betaald.

De studentenfracties reageerden verheugd op de maatregelen van de bestuurders. Toch was er ook kritiek.

Niet lokken als er geen woning is

'Internationale studenten zijn hier van harte welkom, maar je hoeft ze niet te lokken voor een opleiding als er helemaal geen woonruimte is', aldus Henk-Jan Wondergem namens fractie Lijst Calimero.

'Ik roep op om meer verantwoordelijkheid te nemen. Ga pas actief op zoek naar internationale studenten als je weet dat er voldoende woonruimte is.'

De fractie van SOG is met de jongste maatregelen voorlopig tevreden: 'We zijn hier erg blij mee, om de crisis op korte termijn te bedwingen.'



315 slaapplekken aangeboden

Jasper Been van DAG laat ook weten blij te zijn met de maatregelen. 'We zijn verder overdonderd om te zien dat heel veel mensen een slaapplek aanbieden. Zowel buiten als in de stad. Op dit moment zijn er 315 slaapplekken aangeboden.'

Hulp van ondernemers

Ook de Noordelijke Online Ondernemers (NOO) zetten zich in voor het kamertekort onder internationale studenten. Enkele ondernemers hebben inmiddels een student onderdak geboden.

'Het kan niet zijn dat internationale studenten op straat moeten wonen of in tenten worden opgevangen', schrijft de NNO.

