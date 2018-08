Noord Vandaag gaat door met de mitproater

Ook na de zomervakantie geven we Groningers de kans mee te praten in Noord Vandaag. Hiermee wordt de mitproater een vast onderdeel van de tv-uitzending.

Vanaf volgende week zit de mitproater op dinsdag en donderdag aan tafel bij Frederick Stokker of Marcel Nieuwenweg. Hij of zij praat mee over wat er speelt in onze provincie en neemt de kijker mee naar 'de schierste stee'.

Liefde voor Groningen

Nieuwenweg legt uit wat we zoeken in een mitproater: 'Dat is heel simpel: je moet van Groningen houden en geen cameravrees hebben.'

Mitproaten

Lijkt dit je wat? Geef je dan op via het mailadres mitproater@rtvnoord.nl. Uit de aanmeldingen maken we een selectie.