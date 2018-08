Ni Hao Kattendiep sluit de deuren: vrijdag laatste dag

Chinees restaurant Ni Hao aan het Kattendiep in Stad gaat deze week nog dicht. Het restaurant in het Stadspark blijft wél open.

'Namens het hele team willen we jullie hartelijk danken voor de onvergetelijke jaren', schrijft het restaurant op Facebook. 'We hebben van jullie genoten! Tot en met vrijdag staan we nog met een glimlach voor jullie klaar om dit hoofdstuk positief af te sluiten.'

Aderlating

De reden van de plotselinge sluiting is nog niet bekend. Het is de tweede aderlating voor de horeca aan het Kattendiep. Vorig jaar brandde het naast Ni Hao gelegen Holland Casino tot de grond toe af.