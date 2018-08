Elfjarige jongen bestuurt sportauto en wordt gesnapt

Een elfjarige jongen uit de gemeente Westerwolde is woensdagnacht betrapt achter het stuur van een sportauto. Agenten betrapten de jongen in Krimpen aan den IJssel.

De politie zag de auto 'hortend en stotend' twee kruisingen op de Middenwetering oversteken.

Wisselen

Toen de inzittenden doorkregen dat de politie hen wilde laten stoppen, probeerden de bestuurder en bijrijder snel van plek te wisselen. Dat lukte niet, maar toen de auto stilstond, sprong de bijrijder uit de auto en ging de bestuurder snel op zijn plek zitten.

Bij een controle bleek dat de jongen die de auto had bestuurd, pas elf jaar oud was. Omdat hij jonger dan twaalf is, kon hij geen proces-verbaal krijgen. De bijrijder - en eigenaar van de auto - kreeg dit wel. Ook doet de politie een zorgmelding en is er een gesprek geweest met de moeder van de jongen.

Cao-acties

De politie schrijft vanwege cao-acties vrijwel geen bonnen uit, maar vond het in dit geval wel nodig omdat het een gevaarlijke situatie was.

De auto-eigenaar kreeg ook nog bekeuringen omdat de apk van de auto al sinds 2007 was verlopen en omdat de wagen niet verzekerd was.