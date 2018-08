Lage melkprijs drukt omzet FrieslandCampina

De lage prijs voor melkproducten drukt de resultaten van FrieslandCampina. Het zuivelconcern dat een gegarandeerde minimumprijs aan aangesloten boeren betaalt, zag de omzet het afgelopen halfjaar dalen. Ook het bedrijfsresultaat stond onder druk.

De omzet van FrieslandCampina, dat in onze provincie fabrieken heeft in Bedum, Marum en Noordwijk zakte met 5,8 procent tot 5,7 miljard euro.

Winstdaling

De winst ging met bijna een derde omlaag en kwam uit op 109 miljoen euro. Door de lage prijzen voor kaas, boter en melkpoeder slonken de marges. Wel zag FrieslandCampina verbetering van die prijzen in het tweede kwartaal.



Droogte

De droogte in Noord-Europa heeft mogelijk in datzelfde kwartaal invloed op de melkproductie. Door de droge periode is er minder veevoer beschikbaar en dat kan in de winter voor problemen zorgen. FrieslandCampina doet geen voorspellingen voor wat betreft de resultaten.

