Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rondje Groningen: Hey psst, fiets opvissen? De gemeente vist fietsen op. (Foto: Twitter/Natascha van 't Hooft)

De nieuwe 'hobby Bob' leeft zich uit in het timmerdorp in Stad en Pieter, Nienke, Virgil en Tom poseren voor de lens. Dat en meer in deze editie Rondje Groningen.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. 1) Zomer op komst? Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Meerdere zwaluwen wél blijkbaar, want dit filmpje kunnen we niet los zien van de zomerse weersverwachting.

2) Klusserdeklus Je hebt timmerende kinderen en je hebt timmertalenten.

3) Hengeltje uitgooien Ondertussen maakt de gemeente Groningen weer een visrondje. Zie je jouw fiets toevallig?

[Tweet:https://twitter.com/nataschavthooft/status/1035149550531629057?s=12] 4) Say cheeeeeeeeeeeeese Van gemeente naar provincie, waar gedeputeerde Nienke Homan zich laat fotograferen.

5) Straatshoot Zanger Pieter van der Zweep houdt zijn eigen fotoshoot in de straten van Groningen. En dropt subtiel zijn plannen voor de rest van de week.

6) Photobomb Nou, vooruit, nog één fotogerelateerd bericht. Oud-FC'er Virgil van Dijk verrast deze jonge fans met een heuse photobomb.

7) Avonturier Tom Over voetbal gesproken. Tom van Weert is helemaal klaar voor zijn Deense avontuur. Succes, Tom!

8) Kijkje in de keuken Eem wat aans. Letterlijk, want de Grunneger rappers zijn bezig met nieuw werk.

9) Vloggen met Martinus We blijven even bij de video's. Programmamaker Colin Mooijman vlogt met een Grunneger op leeftijd Noorderzon onder het mom 'Nooit te oud om te vloggen'.

10) Wad mooi! We sluiten af met een schitterende foto uit Zoutkamp. Wat hebben we het toch mooi in Grunnen!

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag, maar dus ook op donderdag. Echt waar.