Lopend Vuur: Altijd zomertijd

Vooruit, achteruit. We verzetten de klok twee keer per jaar. (Foto: Chris Combe, Flickr (bewerkt door RTV Noord))

De meerderheid van de Europeanen wil af van de zomertijd. Dat blijkt uit een online enquete.

Van de 4,6 miljoen respondenten wil maar liefst 80 procent stoppen met het verzetten van de klok, melden Duitse media.

Afschaffen of niet?

In februari stond het onderwerp op de agenda van het Europees parlement. Toen werd niet voor afschaffen gekozen. Er kwam een nieuw onderzoek naar de gevolgen van afschaffing.

Eind oktober gaat de wintertijd weer in en gaat de klok een uur terug. In de avond is het dan eerder donker. Maar we kunnen alles dus ook laten zoals het is.

Ons Lopend Vuur van vandaag:



Praat mee!

Ben jij klaar met het verzetten van de klok en neem je voor lief dat het hartje winter tot 10 's ochtends uur donker is? Of gaat je dat te ver? Praat mee op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kan ook stemmen via de Instagram-app, in de Stories.

Sparen via de bank

In ons Lopend Vuur van woensdag ging het over sparen. Bijna 90 procent van de 2.935 stemmers was het eens met onze stelling 'Sparen is voor mij een must'.

Ondanks de lage rente die je bij de bank krijgt, geeft driekwart van de stemmers aan dat het spaargeld veilig op de bank staat. Een op de tien stopt de euro's in ee oude sok.