Ter Apeler inbreker aangehouden in Drachten (Foto: RTV Noord)

Een 21-jarige man uit Ter Apel is aangehouden vanwege een inbraak in een auto die geparkeerd stond bij een verzorgingstehuis in Drachten.

Dat gebeurde donderdagochtend rond twintig voor zeven. Zo'n anderhalf uur eerder werd de politie gebeld dat de man aan het rommelen was in een auto van een medewerkster van het verzorgingstehuis. Navigatiesysteem Toen hij gesnapt werd, sloeg hij op de vlucht. Hij werd uiteindelijk aangehouden in een woonwijk. De Ter Apeler had een navigatiesysteem bij zich, afkomstig uit de opengebroken auto. Woninginbraak De politie onderzoekt of hij ook verantwoordelijk is voor een woninginbraak aan de Zuiderdwarsvaart in Drachten, eerder die nacht. De inbreker werd daar betrapt voordat hij iets kon buitmaken en sloeg op de vlucht.