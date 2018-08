Eis: half jaar cel voor stelende thuishulp

Tegen een vrouw uit Ter Apel eiste het Openbaar Ministerie donderdag een half jaar cel voor het verduisteren van bijna 80.000 euro van een bejaarde vrouw. Drie maanden daarvan zijn voorwaardelijk.

De Ter Apelse werkte tussen juni 2014 en maart 2015 als thuiszorgmedewerkster bij de destijds 84-jarige vrouw in Hoogeveen. De vrouw leed aan Alzheimer.

Toen een nichtje in 2015 de financiën van haar bejaarde tante in kaart wilde brengen, ontdekte ze dat er veel geld was opgenomen. Ook was 30.000 euro rechtstreeks overgemaakt naar de rekening van de thuishulp.

'Geschonken'

De vrouw werd aangehouden en ontslagen bij de Drentse thuiszorgorganisatie waar ze werkte. Bij de politie ontkende ze dat ze geld achterover had gedrukt.

Ze verklaarde dat de bejaarde vrouw de 30.000 euro aan haar had geschonken, omdat ze vanwege een scheiding financiële problemen had. Ook vertelde ze dat ze de pinpas van de Hoogeveense gewoon mocht gebruiken.

Daarmee pinde ze in totaal bijna 36.000 euro. Soms nam ze een paar duizend euro contant geld in één keer op. Ook maakte ze 12.000 euro over naar een man in Afrika en pinde ze bij de kapper en de benzinepomp met de pas van de vrouw.

Zwijgrecht

De rechtszaak is meerdere keren uitgesteld omdat de Ter Apelse niet kwam opdagen en de rechtbank haar per se zelf wilde spreken. Vorige maand liet de rechtbank haar nog door de politie van huis halen voor de zitting. Die werd vervolgens alsnog uitgesteld, omdat ze geen advocaat had.

Donderdag was ze er met advocaat en die adviseerde haar om te zwijgen, waardoor de rechtbank nog geen antwoord kreeg op vragen. 'Ik heb grote zaken gedaan over bijvoorbeeld liquidaties, waarbij criminele weten hoe ze om moeten gaan met zwijgrecht. Die zeggen altijd wel iets. Mevrouw is de eerste verdachte die helemaal niks zegt', aldus de officier van justitie.

Slachtoffer overleden

De officier gelooft niet dat de vrouw toestemming van het slachtoffer had om te pinnen en geld over te boeken. 'Ze is ver over de grens gegaan. Als thuiszorgmedewerkster moet ze hebben kunnen inschatten dat het slachtoffer niet helemaal bij zinnen was.'

Het slachtoffer zelf is destijds niet gehoord door de politie, omdat ze daarvoor te ziek was. Inmiddels is ze overleden.

Terugbetalen

In 2015 is de Ter Apelse door een civiele rechter veroordeeld tot het terugbetalen van de bijna 80.000 euro. Daar ze is ze nog steeds mee bezig. Het geld gaat naar de erfgenamen, die de zaak destijds hadden aangespannen.

De rechter doet over twee weken uitspraak in deze strafzaak.