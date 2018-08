Zes jaar cel geëist voor aanval met mes op agenten

Een 46-jarige Irakees hangt voor poging moord op twee agenten een celstraf van zes jaar boven het hoofd. De officier eiste die straf omdat de man op 30 mei twee agenten aanviel met een mes. Een schot in de voet van de man stopte zijn aanval.

Dat gebeurde aan de Helsinkistraat in de stad Groningen.

De agenten waren die nacht opgeroepen, omdat in het opvangcentrum in die straat een man zelfmoord wilde plegen. Hij rende met een bebloed bovenlijf door het centrum en zwaaide daarbij met een mes. Medebewoners probeerden de man te kalmeren, een beveiliger belde de politie.

Schot gelost

De man met het mes was de 46-jarige Irakees. Hij stormde direct op de twee agenten af en richtte zijn mes naar voren. De agenten gebaarden de man dat hij het mes moest weggooien. De man bleef op hen afrennen, schreeuwend en zwaaiend. Eén agent loste een schot, zijn collega schoot op de benen van de aanvaller. De Irakees probeerde nog door te lopen maar zakte toch op straat neer.

'Hij heeft kunnen nadenken'

De officier van justitie sprak van poging moord. De man zou tegen medebewoners hebben geroepen dat hij zelfmoord wilde plegen en anderen daarin mee zou nemen. Op camerabeelden was te zien dat hij buiten het centrum eerst een sigaret rookte en die weggooide zodra de politiewagen met zwaailicht in beeld kwam. Hij rende op de agenten af met het mes. 'Hij heeft kunnen nadenken over wat hij ging doen', stelt de officier.

Onder invloed

De man vertelde tijdens de verhoren en op zitting andere verhalen, zei de officier. 'Dat maakt hem ongeloofwaardig'.

De man heeft geen verblijfstatus en moet terug naar zijn geboorteland. Hij was onder invloed van drank toen hij de politie aanviel en ontkent dat hij de agenten doelbewust aanviel.



Volgens een psycholoog is de man in verminderde mate toerekeningsvatbaar. Duco Keuning, de advocaat van de verdachten, zei dat de man uit wanhoop handelde en vroeg hem daarom niet te veroordelen.

Schadevergoeding

Naast de celstraf eiste de officier een totale schadevergoeding van 950 euro voor beide agenten. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

