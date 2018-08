Is wokken definitief uit? 'Het is de kunst om te blijven vernieuwen'

Wokken lijkt in Groningen steeds minder in trek (Foto: ANP/Martijn Beekman)

Wokrestaurant Ni Hao aan het Kattendiep in Stad sluit per 1 september de deuren. Wereldrestaurants schieten in onze provincie daarentegen als paddenstoelen uit de grond. Is de Groninger uitgekeken op wokken?

De concurrentie is toegenomen, zegt woordvoerder Lisette Werkman van Ni Hao. Drie jaar geleden begonnen ze het al te vernemen. 'Het beleid van Groningen is gericht op panden die groot zijn. Want een wokrestaurant of wereldkeuken heeft een groot pand nodig.'

'Er zijn verschillende restaurants op industrieterreinen geopend. Die kunnen veel scherper aanbieden, omdat ze op een andere manier gelegen zijn. Ze hebben bijvoorbeeld niet met parkeerkosten te maken', besluit ze.

Wok Euroborg

Met de sluiting gaat er wederom een wokrestaurant voor Groningen verloren. In april van dit jaar gaf Wok Euroborg er al de brui aan. 'Het kon niet meer uit', vertelde de toenmalige eigenaar Yanping Shu. Omdat de huur en de vaste lasten te hoog waren, maakte het wokrestaurant geen winst meer.



In de stad waren gewoon teveel wokrestaurants Xiao Jing Xia - Wokrestaurant Golden City

Concurrentieslag

'De sluiting van de wokrestaurants komt voor mij niet uit de lucht vallen', vertelt Xiao Jing Xia van wokrestaurant Golden City in Ten Boer. Hij zag van dichtbij dat er in de voorbije jaren een concurrentieslag gaande was. 'In de stad waren gewoon teveel wokrestaurants', meent hij.

De opkomst van vernieuwende horecaconcepten maakte het er niet makkelijker op, volgens Xia. Hij neemt de opkomende wereldrestaurants als voorbeeld. 'Zij hebben een mooi concept, maar als er teveel van die restaurants komen, lopen ze later tegen hetzelfde probleem aan als wokrestaurants nu.´

Wokrestaurant Ni Hao sluit op 1 september (Foto: Erik Hogeboom/RTV Noord)



Hoge kosten

'Er moeten veel mensen terecht kunnen, dus zijn er grote panden nodig. Dan heb je hoge huurkosten en veel gasgebruik, maar vergeet ook de personeelskosten niet. Op hoogtijdagen zijn die kosten prima op te vangen, maar als de populariteit overwaait, wordt het al veel lastiger.'

Dat de diverse wereldrestaurants veelal hetzelfde eten aanbieden, is volgens Xia een andere valkuil die op de loer ligt. 'Het concept is nu populair en dat is goed, maar het is de kunst om te blijven vernieuwen. Dat dit over het algemeen weinig gebeurt, is omdat de marge van de producten wordt onderdrukt. Daardoor moeten veel etenswaren worden weggegooid.'

Afhaalmaaltijden

Bij het wokrestaurant in Ten Boer ligt dat volgens Xia anders. 'Wij zitten al bijna 24 jaar in het dorp, hebben een naam opgebouwd en onze omzet bestaat voor een deel uit de traditionele afhaalmaaltijden.´

Bij een groot restaurant ben je meer een nummer Xiao Jing Xia - Wokrestaurant Golden City

'Naast de incidentele gasten die bij ons komen eten, hebben wij ook veel vaste gasten, die een wereldrestaurant te groot vinden. Wij merken dat gasten graag aan tafel bediend willen worden en persoonlijke aandacht krijgen. Bij een groot restaurant ben je meer een nummer.'

Eetconcept omgegooid

Een restaurant dat zowel bekend is met het concept van een wok- als een wereldrestaurant is Shufu State in Groningen. Jarenlang konden bezoekers via het all-you-can-eat-principe wokgerechten eten in het restaurant in stadswijk Lewenborg, totdat een brand het pand vier jaar geleden verwoestte.

Shufu State greep de brand niet alleen aan om het interieur grondig te vernieuwen, maar gooide ook het complete eetconcept om. 'Wij merkten dat gasten meer wilden dan alleen wokken', zegt mede-eigenaar Zhou. Hij omschrijft zijn restaurant als een combinatie tussen een wereldrestaurant en een all-you-can-eat-restaurant. 'Alleen is onze locatie kleiner en knusser.'



Wij hebben het buffet afgeschaft. De meeste mensen willen nu liever combigerechten Zhou - Mede-eigenaar Shufu State

Teleurgestelde klanten

Hij erkent wel dat vaste klanten, die het wokconcept nog gewend waren, enigszins teleurgesteld waren toen Shufu State het over een andere boeg gooide. 'Maar de meeste mensen willen nu liever combigerechten. Wij hebben het buffet afgeschaft. Gasten kunnen nu via tablets een gerecht bestellen, waarna het aan tafel geserveerd wordt.'

'We werken nu vier maanden op deze manier en de reacties zijn over het algemeen goed, al moeten sommige mensen nog wel wat wennen.'

Dat Ni Hao de deuren sluit vindt Zhou vervelend voor de eigenaren. 'Ik kende ze niet zo goed, maar het is nooit leuk als je je onderneming moet sluiten. Dat mensen met een auto door de casinobrand niet meer naast de deur konden parkeren in het casino, heeft vast meegespeeld', denkt hij.

Wisselende reacties op sluiting

Op het bericht dat wokrestaurant Ni Hao na dit weekend verleden tijd is, wordt op de Facebookpagina van RTV Noord wisselend gereageerd. Uit diverse reacties is op te maken dat er vaak tot tevredenheid en met plezier werd gegeten. 'Dat wordt geen groepsetentjemeer', zegt Jana balend. Ook Maaike vindt het besluit jammer: 'We kwamen hier zo vaak'.

Toch zijn er ook bezoekers die de sluiting van het wokrestaurant wijten aan de slechte hygiëne. 'Zo goed vond ik ze helaas niet', laat Robert-Jan weten. Chantal werd naar eigen zeggen zelfs tweemaal ziek na een bezoek aan het restaurant. 'Ik denk dat het eten niet goed bereid was of over datum was', vermoedt ze. 'Verder was de sfeer altijd goed en vond ik het er redelijk schoon.'

Wat de meningen ook zijn: wie nog één keer bij Ni Hao wil eten, kan er na vanavond alleen op vrijdag 31 augustus nog terecht.

