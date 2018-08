Jesper Drost onderweg naar Heracles Almelo

Jesper Drost en FC Groningen lijken op de valreep van elkaar verlost te worden. De middenvelder staat op het punt om bij Heracles Almelo te tekenen.

'We zijn in verregaande onderhandeling', aldus Technisch Manager Ron Jans. 'We weten nu heel snel of het gaat lukken, maar het is nog niet definitief.'



Ongenoegen

Het vertrek van Drost komt niet als een verrassing. De speler werd tegen De Graafschap op de bank gezet en uitte net als Tom van Weert toen zijn ongenoegen voor de camera's van FOX.

Volgens Dagblad Tubantia wordt Drost donderdag medisch gekeurd door Heracles, maar dat wilde Jans niet bevestigen.

