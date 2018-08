Deel dit artikel:













Brand in windmolen; wiek komt naar beneden (Foto: De Vries Media) (Foto: De Vries Media) (Foto: De Vries Media)

Bij het Duitse Haren, net over de grens bij Ter Apel, is donderdag brand uitgebroken in een windmolen.

De brandweer is ter plaatse, maar het vuur is moeilijk te bereiken voor de blusteams. Door de uitslaande brand is één van de rotorbladen naar beneden gevallen. Rook Bij de brand komt veel rook vrij. De oorzaak van de brand is onbekend.