Het spookt op het perron van Museumspoorlijn STAR in Stadskanaal

Toneelvereniging UDI, Uitspanning door Inspanning, uit Stadskanaal bestaat 100 jaar. De van oorsprong Katholieke mannenclub viert het jubileum met een theaterspektakel.

Het stuk 'De Spooktrein' wordt de komende dagen opgevoerd op het perron van Museumspoorlijn STAR in Stadskanaal.

Terug in de tijd

Aan sfeer ontbreekt het niet op het station van de STAR. Ondanks een paar regenspetters weten de acteurs van de jubilerende toneelclub UDI een handvol toeschouwers woensdag tijdens de generale repetitie mee terug te nemen in de tijd.

'De Spooktrein' is een paar jaar jonger dan de toneelclub en blijkt voor de eeuweling de perfecte jubileumvoorstelling.

Al jaren op verlanglijstje

'Het stuk stond al jaren op ons verlanglijstje en wat is dan mooier om het hier op het perron van Museumspoorlijn STAR te doen', zegt voorzitter en actrice Els Ronde van UDI.

'Het heeft heel veel sfeer, zeker als het straks een beetje donker is. Dat is fantastisch.'

Zo vader, zo dochter

Ronde is derde generatie UDI-lid en het levend bewijs van het succes van de Knoalster toneelvereniging.

'Het is een hele hechte vereniging. Een vereniging die in 1918 is ontstaan vanuit de kerk. Er hebben altijd families bij gezeten. Zo ben ik erbij gekomen door mijn schoonouders. En de vader van mijn schoonpa was een van de oprichters.'

Steam Punk-stijl

Samen met de andere acteurs staat Ronde in haar theaterkostuum op het perron van de STAR. Het kostuum is een mix van historisch verantwoord en fantasie.

'Die stijl heet Steam Punk', vertelt regisseur Annelies Hopman. 'Het is een beetje Gothic-achtig, Jules Vernes, 1900-achtige, Art Deco-stijl. Dat is heel hip en iedereen die laatst bij Middeleeuws Winschoten was, weet waar ik het over heb.'

Tegen hun wil op het perron

Hopman, die inmiddels tien jaar regisseur bij UDI is, wil niet te veel vertellen over het verhaal van De Spooktrein.

'Een bont gezelschap is hier op het station gestrand omdat iemand aan de noodrem heeft getrokken. Ze zijn hier allemaal tegen hun wil maar kunnen hier niet weg. En dan krijg je allerlei personages die met elkaar in conflict komen, gestrest raken, hysterisch worden. Eigenlijk zoals dat in het gewone leven ook zou gaan, alleen wij vergroten dat helemaal uit.'

'Twee regels tekst, dat lukt me wel'

'Ik ben een van de gestrande reizigers', vertelt een onherkenbare Fokko Trip. Ook hij is gekleed in Steam Punk-stijl. 'Niemand van de gestrande reizigers heeft tijd, behalve ik. Ze krijgen een verschrikkelijke hekel aan mij want ik maak er een lolletje van.'

Trip is 28 jaar lid van toneelvereniging UDI. 'Mijn zus heeft me er ooit voor gevraagd. Er was een speler uitgevallen en ze vroeg me of ik hem wilde vervangen. Hij had maar twee regels tekst dus ik dacht: dat lukt me wel. En nu sta ik hier. UDI is een hele hechte club.'



'De Spooktrein' door toneelvereniging UDI is tot en met zondag vier keer te zien.