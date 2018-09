Column: Paul de Leeuw

Het is snikheet in het propvolle kerkgebouw aan de Langestreek. De stoelen staan zo dicht naast elkaar dat we bijna bij onze buren op schoot zitten.

Heel Schiermonnikoog is deze zaterdagavond uitgelopen voor de try-out van Paul de Leeuw's nieuwe theatershow 'Vette pech'.

Om ons heen bespreken Schiermonnikoogse dames met zilvergrijs haar de laatste dorpsroddels. Zo hoor ik dat een zwangere eilandgenote die middag is opgehaald door de traumahelikopter: 'Ik sprak haar vanochtend nog, ze had een heel mooi bloesje aan.' 'Ik zag haar ook, dat was geen bloesje, dat was een jurk'.

Twee stoelen pal voor ons zijn nog leeg, op de zitting een briefje 'gereserveerd'. 'Voor de burgemeester', grap ik tegen m'n zoon en z'n vriendje. Ik heb het nog niet gezegd of Ineke van Gent en haar man strijken er neer. Ineke in sjiek blauwzwart gestreept tuniek, met geel tasje en strak gelakte nagels. Hartelijk begroet ze eilanders en mengt zich in het dames gesprek. Zoon denkt nog steeds dat ik een grapje maak; hij verwachtte wellicht een man met een ketting.

Dan krijgt de burgemeester mij in het oog: 'Hé wat leuk dat je er bent! Speciaal voor Paul op Schier? Nee? Geweldig toch dat hij hier komt try-outen? Heb ik geregeld, we kennen elkaar. Toen ik Kamerlid was is hij een keer met mij mee geweest naar Prinsjesdag.'

Zwetend als een otter slaat Paul zich door de avond. Bekende verhalen over z'n vakantiewerk bij van der Valk, z'n coming out en (nieuw) z'n blaaskanker (een milde vorm). Veel dubbelzinnigheden en schuine grappen, zoals we van hem gewend zijn. De zaal giert. Een paar nieuwe liedjes en verder bekend repertoire; Droomland, Vlieg met me mee naar de regenboog rainbow. Alles wordt luidkeels meegezongen. Dat zou ik ook wel willen, maar zoon kijkt me dreigend aan: waag het niet!

Er is veel interactie, Paul de Leeuw kan als geen ander mensen voor paal zetten (een milde vorm). Vanavond is eilander horecavrouw Anneke Bazuin de pineut. Als ze de naam van haar man niet wil zeggen roepen de zilvergrijze dames in koor: Hij heet Cor! De Leeuw: 'Stelletje landverraders!'

Ineke van Gent geniet zichtbaar. Bij romantische liedjes slaat ze een arm om haar man en vlijt haar hoofd verliefd tegen z'n schouder. De eilanders stoten elkaar vertederd aan en knikken goedkeurend; deze burgemeester zal vast geen affaire beginnen met een ambtenaar, zoals haar voorganger.

Als toetje krijgen we Annie de Rooy, compleet met schotse rok en brommerhelm. Nog een daverend applaus en dan moet Paul zich haasten voor de watertaxi naar Lauwersoog. Tevreden stroomt de kerk leeg, morgenochtend zal het er vast niet zo vol zitten.

Ik heb de 12-jarigen naast me hard horen lachen, maar check het toch nog even als we terugfietsen naar ons huisje: 'Wat vonden jullie?'

'Kapot saai' antwoordt zoon en z'n vriendje voegt er aan toe: 'Te veel seks.'