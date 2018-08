NK wakeboarden: 'Het draait allemaal om de vetste tricks en de hoogste sprongen'

Weleens gehoord van een ollie, een ralley of een backroll-to-reverd? Iris van Suchtelen van de Haare (16) uit Veendam kan ze dromen.

Het zijn wakeboardtricks en op zaterdag 8 en zondag 9 september haalt ze alles uit de kast om op haar thuisbaan in Veendam de beste van Nederland te worden.

'Trainen tot je erbij neervalt

Bijna elke dag is Iris te vinden op de wakeboardbaan. Dan traint ze uren achter elkaar om de oefening te perfectioneren en nieuwe trucs te leren.

Iris: 'Wakeboarden draait allemaal om de vetste tricks en de hoogste sprongen. Je moet dus trainen, trainen, trainen tot je erbij neervalt.'

'Home cable' Veendam

Ook al reist de Veendamse de hele wereld rond, een wedstrijd op je 'home cable' is volgens haar het mooiste dat er is.

'Ik wakeboard vanaf mijn achtste en heb heel wat landen gezien, maar een grote officiële wedstrijd was er nog nooit in Veendam. Dus als je dan mee kunt doen en als het dan lukt om de beste te zijn? Dat is gewoon vet.'

Broer Jasper

Iris is niet de enige Van Suchtelen van de Haare die vaak op het water te vinden is. Ook haar broer Jasper (18) draait mee in de Europese wakeboardtop. Hij heeft zich echter door een val op het water deze maand geblesseerd en kan niet mee doen.

'Daar baal ik ontzettend van. Nog nooit eerder werd er een NK in Veendam georganiseerd en dan wil je gewoon meedoen, maar mijn seizoen is voorbij en dat is vet balen.'

Elke tik en elke bocht zijn bekend

Hij schat de kansen voor zijn zusje hoog in. 'Ze is gewoon heel goed. Ik weet zeker dat ze in de prijzen valt en als ze geen gekke dingen doet, is die titel gewoon voor haar. Ze kent deze baan als geen ander. Ze kent elke tik en elke bocht. Daarnaast is ze gewoon heel goed.'

'Veendam is de mooiste plek van de wereld'

Het is dus de eerste keer dat zo'n grote officiële wakeboardwedstrijd wordt georganiseerd op de baan in Veendam en manager Marjolein Vierhoven is er trots op. 'We hebben gewoon de perfecte omstandigheden rond de baan. Weinig golven. Goede obstakels dus moest het er gewoon van komen.'

Volgens Vierhoven is het NK ook een mooie aanleiding om aan de rest van Nederland te laten zien dat Veendam zeker meedraait in de landelijke wakeboardtop. 'We willen ons hiermee op de kaart zetten en ik weet zeker dat we dat gaan doen.'