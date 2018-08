Joost van Keulen slaat opnieuw lidmaatschap Tweede Kamer af

Groninger wethouder Joost van Keulen (VVD) heeft het aanbod afgeslagen om Kamerlid Han ten Broeke (VVD) op te volgen. Van Keulen was enige tijd geleden al gepolst, maar heeft de partijleiding wederom laten weten af te zien van het lidmaatschap van de Tweede Kamer.

VVD-kamerlid Han ten Broeke stapt op vanwege een relatie met een fractiemedewerkster. De relatie speelde in 2013, maar tijdschrift HP/De Tijd publiceerde over de 'ongelijkwaardige' relatie. Het vertrek is een rechtstreeks gevolg van die publicatie.

Tweede afwijzing



De Groningse wethouder liet eerder al weten geen lid te willen worden van de Tweede Kamer. Door zijn 36ste plaats op de kieslijst van de VVD had Van Keulen al actief kunnen zijn als Kamerlid. Hij bedankte echter voor de eer omdat hij wethouder wilde blijven.



'Een aantal weken geleden heeft de partij mij opnieuw gebeld', laat Van Keulen weten. 'Ik ben nou eenmaal de eerste die ze moeten bellen, ook al heb ik eerder bedankt voor de eer.'

De wethouder zegt dat hij niet wist dat Ten Broeke zou vertrekken. 'Mij werd niet verteld wie er op zou stappen. Wel werd er gezegd dat er binnenkort iemand zou kunnen opstappen. Dat het om Ten Broeke ging was mij dus niet bekend.'

Lijsttrekker

Van Keulen is tot het einde van dit jaar wethouder. Vanaf 1 januari 2019 zit er een nieuwe gemeenteraad, daarvoor wordt in november gestemd. Van Keulen is lijsttrekker van zijn partij.

Lees ook:

- Wethouder Joost van Keulen ziet af van lidmaatschap Tweede Kamer