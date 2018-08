Geslagen demonstranten overwegen aangifte tegen agenten (update)

De demonstranten die woensdagavond met wapenstokken werden geslagen tijdens het protest tegen de NAM overwegen aangifte te doen.

De demonstranten klagen na het politieoptreden over het 'harde ingrijpen'. Ook zouden ze zijn geslagen met 'de verkeerde kant van de wapenstok'.

'Er zat een ringetje aan de stok, dat was heel scherp en daardoor liep ik sneeën in mijn armen op', zegt een anonieme actievoerder. De twee demonstranten liepen aan de voorkant van de stoet toen ze bij de NAM-locatie kwamen. Bij het bordje 'eigen terrein' probeerde de politie ze tegen te houden, maar dat lukte niet.

Vijf hechtingen

Silva uit Duitsland werd twee keer geslagen op zijn hoofd. Zijn masker zit onder het bloed. Hij liep een hersenschudding op en kreeg vijf hechtingen. Een andere demonstrant, die niet bij naam genoemd wil worden, kreeg klappen op zijn armen.

Een demonstrant toont zijn bebloede masker (Foto: Martin Drent/RTV Noord)



Bloed op de motorkap

Een van de gewonde actievoerders smeerde het bloed vervolgens op de motorkap en de zijkant van een politieauto. Om een statement te maken? 'Nou ja, het is hun verantwoordelijkheid. Wat ze hebben aangericht wil ik wel even duidelijk maken aan ze.'

Strategische excuses

Via Twitter bood de politie nadien excuses aan voor het wapengebruik. De vraag of dat niet merkwaardig is, leggen we voor aan Jan Brouwer, hoogleraar rechtswetenschappen aan de RUG. Volgens hem had dat niet gehoeven.

'Met de kennis die ik heb, zeg ik: de politie stond in haar recht. Het kan zijn dat men vindt dat het toch met gesprekken opgelost had moeten worden, dat het ze echt spijt. Maar ik denk zelf dat ze wilden de-escaleren. Dat ze vanuit strategisch standpunt excuses hebben aangeboden. En dat is niet zo onverstandig met deze actievoerders.'

Afweging

Of een agent zijn wapenstok mag gebruiken, wordt in principe overlegd met een leidinggevende en in het uiterste geval zelfs met de burgemeester. 'Maar er is niet altijd tijd om toestemming te vragen, de dienstdoende agenten hebben op dat moment een afweging te maken', zegt Brouwer.

Indianenverhaal

Dat de wapenstok een scherp ringetje zou bevatten, doet Brouwer af als een 'indianenverhaal': 'Dat lijkt me niet waarschijnlijk. Wat wel speelt, is dat de politie sinds juli een nieuwe, uitschuifbare wapenstok heeft. Die is elf centimeter langer dan de oude variant. Het zijn metalen stokken, bedekt met rubber. Die tikken komen wel aanzienlijk harder aan dan die van de oude wapenstok.'

