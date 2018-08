Ni Hao-restaurant dicht vanwege 'minder loop' en 'meer concurrentie'

Het afbranden van Holland Casino en de toenemde concurrentie. Dat noemt Ni Hao-woordvoerder Lisette Werkman als redenen om het restaurant aan het Kattendiep te sluiten.

'Het huurcontract loopt binnenkort af en we hebben bekeken of we dat contract gingen verlengen', zegt Werkman. Verlenging zou voor een periode van vijf of tien jaar zijn. Daar zag Ni Hao geen heil in.

Nieuw restaurant

Dit besluit werd al eerder kenbaar gemaakt aan de verhuurder, met de boodschap 'als je een nieuwe huurder hebt, zijn we er zo uit'. 'En die is er per 1 september', verklaart Werkman de voor de buitenwereld plotselinge sluiting. De nieuwe huurder is eveneens een restaurant: Digibites.

Stadspark

Ni Hao richt alle pijlen op de vestiging in het Stadpark. 'We vinden het jammer dat we aan het Kattendiep niet verder kunnen. Maar we denken dat zelfs onze gasten begrijpen dat het op deze manier een lastige zaak is.'

