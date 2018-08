OM wil onderzoekers Maikel S. horen in dubbele moordzaak

Drie deskundigen moeten op zitting meer duidelijkheid geven over de geestesvermogens van Maikel S., de man die wordt verdacht van het doden van twee Groningse senioren in 2013.

Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden donderdag beslist.

Gewurgd

De 43-jarige S. zou op 18 januari 2013 in de stad Groningen Gudrun Küster (66) en Trevor Griffiths (71) hebben gewurgd. Het lichaam van Griffiths was ook in brand gestoken. Beiden hadden de dakloze en drugsverslaafde S. eerder onderdak verleend.

S. kreeg bij de rechtbank een celstraf van twintig jaar. In hoger beroep eiste het Openbaar Ministerie (OM) dertig jaar en tbs met dwangverpleging.

Hoger beroep stilgelegd

Het hoger beroep werd in april stopgezet, omdat de advocaat van S. extra psychisch onderzoek wilde. Daaruit zou moeten blijken dat tbs niet kan worden opgelegd. Omdat deze extra studie tot afwijkingen heeft geleid, wil het hof de onderzoekers horen. Naar verwachting zal dit tussen december en februari plaatsvinden.

