Er is een einde gekomen aan de zitblokkade van Code Rood. Donderdagmiddag pakten de actievoerders hun biezen. Ze nemen met een goed gevoel afscheid, al werd het wapenstokgebruik van de politie wel betreurd.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

1) Code Rood

Sinds dinsdagochtend protesteerden er honderden actievoerders bij het NAM-tankenpark in Farmsum tegen de gaswinning in Groningen. 'Maar het is voor nu genoeg geweest. We hebben ons punt gemaakt', laten ze weten.

2) Onterecht gebruik wapenstok

Tijdens de demonstratie ging de politie demonstranten te lijf met een wapenstok. Daarvoor bood de politie vandaag haar excuses aan. Eén van de geslagen actievoerders smeerde het bloed als een soort statement op een politiewagen. 'Ik wilde de politie even duidelijk maken wat ze hebben aangericht.'

3) Studenten in tenten

Internationale studenten werden vandaag welkom geheten in Groningen. Maar hoe welkom ben je als je voorlopig in een tentenkamp moet slapen? 'We hebben ontzettend veel gedaan om het probleem te voorkomen, maar we zullen het anders moeten organiseren', zegt wethouder Roeland van der Schaaf.

4) Oorlogsontdekking

Jarenlang waren er vraagtekens over de fanatieke Duitse verdediging van de stad Groningen in 1945. Terwijl de Tweede Wereldoorlog bijna ten einde was, werd er nog dagenlang om de stad gevochten. Dankzij speurwerk van Joel Stoppels van Battlefield Tours weten we nu waarom.